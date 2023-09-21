Türkiye'de üretilen yeni Clio satışta! Hibrit seçeneği de var

Bu iki versiyonun yanı sıra Techno Esprit Alpine donanımıyla da satın alınabilen Clio, sportif detaylara sahip olan bu versiyonu iki farklı motor seçeneğiyle sunuyor. Clio'nun bu pakete sahip TCe 90 bg x-tronic seçeneği 1.023.900 TL, merakla beklenen E-Tech full hybrid 145 bg seçeneği ise 1.248.900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.