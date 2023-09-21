Türkiye'de üretilen yeni Clio satışta! Hibrit seçeneği de var
Baştan aşağı yenilenen ve 5 nesildir otomotiv sektöründe pazarda kendi klasmanında en çok tercih edilen otomobillerden olan yeni Renault Clio biri hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu
Beş nesildir pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio yenilerek ve Renault markasının en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye’de Eylül ayında yollara çıktı.
Türkiye’de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları’nda 3.4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.
Bu iki versiyonun yanı sıra Techno Esprit Alpine donanımıyla da satın alınabilen Clio, sportif detaylara sahip olan bu versiyonu iki farklı motor seçeneğiyle sunuyor. Clio'nun bu pakete sahip TCe 90 bg x-tronic seçeneği 1.023.900 TL, merakla beklenen E-Tech full hybrid 145 bg seçeneği ise 1.248.900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.
Önceki nesli gibi OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen makyajlı Clio, yeni tarzı ile daha çekici ve zarif bir görünüm sunuyor. Far imzası yeni marka kimliğini yansıtırken, iç mekan ise markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor.