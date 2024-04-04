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Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı

29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak.

Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı - Resim: 1
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Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı - Resim: 2

Türkiye'nin elektrikli araç pazarında küresel bir dönem başlatan işbirliği, Agrotech Grup ve Joyce Teknoloji tarafından gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı - Resim: 3

İstanbul’da düzenlenen lansman toplantısının ev sahipliğini Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz, Agrotech Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ile Agrotech Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören ve Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar CEO'su Eren Efe Erkan yaptı.

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Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı - Resim: 4

Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim’de tarihinde 699 bin TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor. 

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