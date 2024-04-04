Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı

İstanbul’da düzenlenen lansman toplantısının ev sahipliğini Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz, Agrotech Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ile Agrotech Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören ve Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar CEO'su Eren Efe Erkan yaptı.