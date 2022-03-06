Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil
Hyundai, otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda 140 bin TL'lik Hyundai Santro ve özellikleri...
Otomotiv sektörü son dönemde oldukça zor bir dönemden geçiyor. Artan maliyetler, çip krizi ve devam eden pandemi süreci ile birlikte sıfır otomobil satışları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda.
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Sıfır otomobil fiyatları resmen uçuşa geçmiş en ucuz otomobile neredeyse 100 bin TL – 150 bin TL arasında zam gelmişti.
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Ucuz otomobil konusunda markalar bir biri ile yarışa girmiş eski modelleri günyüzüne çıkarmaya başlayacağı iddiaları gündeme gelmişti.
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Bu haberimizde ise otomobil sektöründe çok önemli bir yere sahip olan Hyundai ile ilgili herkesin çok beğeneceği ve mutlu olacağı bir gelişmeyi mercek altına aldık.
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