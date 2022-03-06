  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil
  4. Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil

Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil

Hyundai, otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda 140 bin TL'lik Hyundai Santro ve özellikleri...

Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil - Resim: 1

Otomotiv sektörü son dönemde oldukça zor bir dönemden geçiyor. Artan maliyetler, çip krizi ve devam eden pandemi süreci ile birlikte sıfır otomobil satışları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda.

1 / 16
Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil - Resim: 2

Sıfır otomobil fiyatları resmen uçuşa geçmiş en ucuz otomobile neredeyse 100 bin TL – 150 bin TL arasında zam gelmişti.

2 / 16
Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil - Resim: 3

Ucuz otomobil konusunda markalar bir biri ile yarışa girmiş eski modelleri günyüzüne çıkarmaya başlayacağı iddiaları gündeme gelmişti.

3 / 16
Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil - Resim: 4

Bu haberimizde ise otomobil sektöründe çok önemli bir yere sahip olan Hyundai ile ilgili herkesin çok beğeneceği ve mutlu olacağı bir gelişmeyi mercek altına aldık.

4 / 16