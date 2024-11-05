Üniversiteliler yerli otonom Formula aracı üretti: Türkiye'nin robot taksisi için ilk adım
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 18 kişilik ekip, 'otonom formula aracı' üretmeyi başardı.
Kaynak: DHA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerinden oluşan 18 kişilik 'Hezarfen takımı', TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında 'otonom foromula aracı' üretti.
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Sürücüsüz hareket eden araç, şerit takibi, nesne tanıma (tabela tanıma) ve trafik ışığı gibi kurallara uyarak güvenli sürüş sağlıyor.
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Yaklaşık 4 yıl süren çalışmada geliştirilen araç, 90 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Araç, TEKNOFEST Akdeniz 2024 kapsamında düzenlenen 'Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda 4'üncü oldu.
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Takım kaptanı Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Özüyağlı, 6 yıldır elektrik araç teknolojileri üzerine çalıştıklarını, bu geliştirdikleri aracın ustalık eserleri olduğunu söyledi.
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