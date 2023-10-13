Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de

Daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör’ünü ve Opel’in yeniden tasarlanan “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor. Yeni “Şimşek” logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile ilk kez sunulan ‘’Grafik Gri’’ gövde rengi de yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor. Yeni Opel Corsa toplamda 6 farklı renk seçeneğinin yanı sıra, siyah tavan ile de sunulmaya devam ediyor. Siyah cam çerçeveleri, iki farklı alt ızgara tasarımı, bagaj kapağının merkezindeki siyah ya da gümüş renkli “CORSA” yazısı, 16 ve 17 inçlik yeni alaşım jant tasarımları ve panoramik cam tavan seçeneği ile yeni Opel Corsa, çok daha cesur ve modern bir görünüm sergiliyor.