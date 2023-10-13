Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de
Alman otomotiv devi Opel’in, hem dünyada hem de Türkiye'de en çok satan modellerinin başında gelen Opel Corsa baştan aşağı yenilendi. Türkiye'ye de hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle giriş yapan yeni Opel Corsa iddialı fiyatıyla satışta.
Opel’in 1982’den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında iddialı fiyatıyla satış sunuldu.
Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ayrıca GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.
Daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör’ünü ve Opel’in yeniden tasarlanan “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor. Yeni “Şimşek” logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile ilk kez sunulan ‘’Grafik Gri’’ gövde rengi de yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor. Yeni Opel Corsa toplamda 6 farklı renk seçeneğinin yanı sıra, siyah tavan ile de sunulmaya devam ediyor. Siyah cam çerçeveleri, iki farklı alt ızgara tasarımı, bagaj kapağının merkezindeki siyah ya da gümüş renkli “CORSA” yazısı, 16 ve 17 inçlik yeni alaşım jant tasarımları ve panoramik cam tavan seçeneği ile yeni Opel Corsa, çok daha cesur ve modern bir görünüm sergiliyor.
Yeni Opel Corsa’nın iç mekanı da çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni spor koltuklar, düz tabanlı suni deri direksiyon simidi, E-Toggle ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi ile, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren modern bir atmosfer oluşturuyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine sahip oluyor. Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor.