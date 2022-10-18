30 milyonda bir görülüyor: Bebek cinsel organı olmadan doğdu

Bebeğin idrarını nasıl yapacağı merak konusu olmuşken anüsünden yaptığı açıklandı. Aphallia, hamileliğin ilk birkaç ayında genital organların rahimde normal şekilde gelişmemesi durumunda ortaya çıkar. Erkeklerin iki penisle doğduğu, diphaliye neden olan benzer bir süreçtir. Radyoloji Vaka Raporları dergisinde vakayı bildiren sağlık görevlileri , çocuğun normal olarak "iyi bir genel durumda" doğduğunu söyledi.

Günümüzde cerrahlar, falloplasti olarak bilinen bir prosedürle, aphallia ile doğan erkek çocukları için yapay penis yapabiliyor. Doktorların üriner sistemlerini tekrar birbirine bağlamasıyla onlara bir üretra da verilebilir. Ancak bu durumda, sağlık görevlileri tartışmalı bir şekilde önerilen tedavinin cinsiyet değiştirme ve sahte vajina oluşturmak için kadınlaştırma ameliyatı olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni cinsiyetine uyum sağlamak için yüzdeki kılların gelişmesi ve sesin kalınlaşması gibi vücudundaki değişiklikleri bastırmak için ergenlik döneminde östrojen tedavisini de önerirler.