30 milyonda bir görülüyor: Bebek cinsel organı olmadan doğdu
İran'da 30 milyonda bir görülen olayda bir bebek cinsel organı olmadan doğdu.
İran'da dünyaya gelen bebek hem doktorlara hem de ailesine büyük bir şaşkınlık yarattı. Cinsel organı olmadan doğan bebeği duyan şaştı kaldı. Bu olay dünyada 30 milyonda bir görülüyor. Cinsel organı olmadan doğan bebek hakkında büyük bir tartışma da var...
Bebeğin annesi yaptığı açıklamada gayet normal bir hamilelik geçirdiğini söyledi. Bebek iki testisi olmasına rağmen penis veya vajinaya sahip olmadan doğdu. Cinsel organı olmadan doğma vakalarının oldukça nadir olarak 30 milyonda bir görüldüğünü belirten doktorlar bebeğe organ yapacaklarını açıkladı. Aphallia adı verilen bu durumun tıbbi literatürde 100'den az vaka belgelendiğini söylendi.
Bebeğin idrarını nasıl yapacağı merak konusu olmuşken anüsünden yaptığı açıklandı. Aphallia, hamileliğin ilk birkaç ayında genital organların rahimde normal şekilde gelişmemesi durumunda ortaya çıkar. Erkeklerin iki penisle doğduğu, diphaliye neden olan benzer bir süreçtir. Radyoloji Vaka Raporları dergisinde vakayı bildiren sağlık görevlileri , çocuğun normal olarak "iyi bir genel durumda" doğduğunu söyledi.
Günümüzde cerrahlar, falloplasti olarak bilinen bir prosedürle, aphallia ile doğan erkek çocukları için yapay penis yapabiliyor. Doktorların üriner sistemlerini tekrar birbirine bağlamasıyla onlara bir üretra da verilebilir. Ancak bu durumda, sağlık görevlileri tartışmalı bir şekilde önerilen tedavinin cinsiyet değiştirme ve sahte vajina oluşturmak için kadınlaştırma ameliyatı olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni cinsiyetine uyum sağlamak için yüzdeki kılların gelişmesi ve sesin kalınlaşması gibi vücudundaki değişiklikleri bastırmak için ergenlik döneminde östrojen tedavisini de önerirler.