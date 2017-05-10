Aç karnına bol bol su için

Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir. Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?

