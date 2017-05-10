Aç karnına bol bol su için
Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?
Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır: kaslarımızın yüzde yüzde 75’i, beynimizin yüzde 90’ı, kemiklerimizin yüzde 22’si ve kanımızın yüzde 83’ü sudur.
Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir. Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?
AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!
Su, hayat için vazgeçilmezdir ve sağlığımıza olan yararları tartışılmaz. Sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde işlemek için bütün organlarımız suya ihtiyaç duyar. Doğanın bize sunduğu bu önemli, etkili ve sağlıklı maddeden kolay bir şekilde yararlanabiliriz. İşte sagligabiradim.com'un haberine göre; aç karnına su içmek için 10 sebep...