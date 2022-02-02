Aşılılar arasında en şanssız grup belli oldu
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları aşı sonrası koronavirüs riskini hesaplamanın formülünü buldu. Araştırma, bazı insanların diğerlerinden daha savunmasız kaldığını gözler önüne serdi.
Aşıdan sonra ağır Covid-19 riski düşük olsa da bazı gruplar diğerlerine kıyasla daha hassas konumdadır. Yeni araştırmalar, bağışıklığı baskılanmış ve demans, Parkinson veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların aşılamadan sonra hala hastaneye yatış veya Kovid’den ölüm riskinin nüfusun geri kalanına kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen QCovid aracı, bu grupların tespit edilmesi için kullanılabiliyor.
İKİNCİ AŞIDAN SONRA HALA RİSK ALTINDA OLANLARI TESPİT EDİYOR
Koruma politikasını belirlemeye yardımcı olması için 2020’de geliştirilmeye başlanılan QCovid aracının arkasındaki yeni algoritma, ciddi bağışıklığın gelişmesinin beklendiği ikinci aşı dozundan 14 gün sonra ağır Covid-19 riski altında olanları tespit ediyor.
Bulgular, çeşitli ülkelerde uygulanan farklı aşı türlerini dikkate almıyor. Genel muayene, ulusal bağışıklama ve Sars-CoV-2 testleri, ölüm kaydı ve hastane vaka verilerinden ulusal bağlantılı veri kümelerini kullanan araştırmacılar, 6,9 milyondan fazla aşılanmış yetişkinden oluşan bir örnek analiz etti.
Bunların 5,2 milyonu iki dozu tamdı. Örnekte, 2.031 Kovid kaynaklı ölümü ve 1.929 Covid sebebiyle hastaneye kabule rastlandı. Bunlar içinden 81 ölüm ve 71 hastaneye kabul ikinci aşı dozundan 14 gün sonraydı. Bu bulguları temel alan araştırmacılar, bir veya iki aşı dozunun ardından insanların hastaneye kabul veya Covid-19’dan ölüm riskini hesaplamak için yaş, cinsiyet, etnik grup ve Kovid enfeksiyonlarının arka plan oranı gibi faktörleri hesaba katan bir kümülatif puan sistemi belirledi.