  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu

Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nün Gana'da salgın ilan etmesinin ardından Marburg hummasının belirtileri açıklandı. Aşısı ve tedavisi bulunmayan Marburg hastalığında ölüm oranı yüzde 88'i bulabiliyor.

Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu - Resim: 1

Koronavirüs pandemisi ve maymun çiçeği kabusu devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir salgın açıklaması geldi. 

1 / 6
Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu - Resim: 2

Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan Marburg Virüsü Afrika ülkesi Gana'da görülmüş, hayatını kaybeden 2 hastadan alınan örnekler test için laboratuvara yollanmıştı.

2 / 6
Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu - Resim: 3

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Gana'da bu virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurmasının ardından bilim insanlarından beklenen açıklama geldi.

3 / 6
Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu - Resim: 4

MARBURG'UN BELİRTİLERİ NELER?

Virüsü mercek altına alan bilim insanları Marburg ilk belirtilerini ve 3 gün içinde ortaya çıkan belirtilerini açıkladı.

Virüsün ilk semptomları şöyle;

Ateş
Yoğun baş ağrısı
Kas ağrısı

4 / 6