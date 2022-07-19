Aşısı ve tedavisi yok! Marburg hummasının semptomları belli oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nün Gana'da salgın ilan etmesinin ardından Marburg hummasının belirtileri açıklandı. Aşısı ve tedavisi bulunmayan Marburg hastalığında ölüm oranı yüzde 88'i bulabiliyor.
Koronavirüs pandemisi ve maymun çiçeği kabusu devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir salgın açıklaması geldi.
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Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan Marburg Virüsü Afrika ülkesi Gana'da görülmüş, hayatını kaybeden 2 hastadan alınan örnekler test için laboratuvara yollanmıştı.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Gana'da bu virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurmasının ardından bilim insanlarından beklenen açıklama geldi.
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MARBURG'UN BELİRTİLERİ NELER?
Virüsü mercek altına alan bilim insanları Marburg ilk belirtilerini ve 3 gün içinde ortaya çıkan belirtilerini açıkladı.
Virüsün ilk semptomları şöyle;
Ateş
Yoğun baş ağrısı
Kas ağrısı
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