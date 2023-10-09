Başımızın yeni derdi belli oldu: Sonbahar depresyonu

Mevsimlerin sadece doğa üzerinde değil, insan üzerinde de pek çok etkisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Tufan, “İnsanın doğanın döngüsünden ve günışığından etkilenen bir biyolojik saati olduğunu söyleyebiliriz. Bazı insanlarda bu biyolojik saat daha hassastır. Genetik faktörler de bunda rol oynar. Bu nedenle mevsimsel değişiklikler insanda çeşitli fiziksel ve psikolojik değişiklilere neden olmaktadır’’ dedi.