Bencil, takıntılı, unutkan... İşte kan grubuna göre karakter özellikleri
Japonya'da yapılan bir araştırma, kan grupları hakkında çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma, kan gruplarının karakterinizi ele verdiğini ortaya koydu. İşte kan grubuna göre karakter özellikleri...
Kan grupları üzerinde yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Kan gruplarının insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabiliyor. Japonya'da yapılan son kapsamlı çalışmalar da bu bilgiyi kanıtlar nitelikte. Kan grupları kişilik analizinde sandığınızdan çok daha büyük bir rol oynuyor.
Ketsueki-gata, bir kişinin kişiliğini kan grubuna göre analiz etmek anlamına geliyor. Bu terim, 1930'lardan bu yana kullanılıyor ve her kan grubunun ona sahip olan kişinin kişiliğini yansıttığına dair bir makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde popüler hale geliyor.
A, B, 0 ve AB olmak üzere antijenlere bağlı olarak dört birincil kan grubu bulunur. Antijenler, kırmızı kan hücresinin yüzeyinde bulunur ve bağışık sisteminin ne kadar etkili çalıştığını açıklamaya yardımcı olur.
Japonya'da birçok insan, genellikle kan grubu kişilik teorisine inandıkları için diğer insanların kan grubunu sormaktan oldukça hoşlanırlar.
Üstelik bu konuda iki kişinin uyumluluğunu değerlendirmek için bir araç olarak bile kullanabiliyorlar. Kan grubu kişilik testinin henüz bilimsel bir destek olmamasına rağmen, birçok insanın bunun kendileri için doğru olduğuna iddia ediyor.
A KAN GRUBU
A kan grubuna sahip insanlar; hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Sadık ve barışı seven yapıları ise huzurlu bir karakter sunar. Ancak bazı durumlarda bu insanlar, aşırı duyarlı hale gelebilirler.
Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır.
Bu özelliklerinin yanı sıra bu insanlar, karar vermek için fazla zaman harcarken, çok organize şekilde hareket ederler. Bu nedenle çoklu görevleri bir arada yapamayabilirler.
Düzgün, temiz ve her şeyi doğru yerde olmasına önem gösterirler. Bu nedenle OKB'li birçok insan A kan grubuna girer. Bu kan grubuna sahip kişiler, kolayca strese girdikleri için kanlarında genellikle yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonu ortaya çıkar.