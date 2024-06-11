Bencil, takıntılı, unutkan... İşte kan grubuna göre karakter özellikleri

Kan grupları üzerinde yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Kan gruplarının insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabiliyor. Japonya'da yapılan son kapsamlı çalışmalar da bu bilgiyi kanıtlar nitelikte. Kan grupları kişilik analizinde sandığınızdan çok daha büyük bir rol oynuyor.

Ketsueki-gata, bir kişinin kişiliğini kan grubuna göre analiz etmek anlamına geliyor. Bu terim, 1930'lardan bu yana kullanılıyor ve her kan grubunun ona sahip olan kişinin kişiliğini yansıttığına dair bir makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde popüler hale geliyor.