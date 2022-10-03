Bir bu eksikti: Uyuz vakaları patladı! Bu belirtilere dikkat
Son dönemde uyuz vakalarında ciddi bir artış görüldü. Uzmanlar uyuz artışına karantina sürecinde kalabalık aile ortamlarındaki kolay bulaşmanın yol açtığını düşünüyor. Peki uyuz hastalığı nedir? Uyuz hastalığının belirtileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler...
Kaşıntıyla başlıyor, ciltte döküntüye neden oluyor. Uyuz vakalarında son aylarda yaşanan artış dikkat çekiyor.
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Uyuz vakalarında pandemi döneminde artış olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Faruk Yorulmaz, "Artışın temel nedenlerinden biri Covid-19 pandemisi nedeniyle insanları kapalı ortamlarda yaşamaya bir anlamda zorunlu halde tutmamız oldu. Tekrar açılımla birlikte insanlar dış ortama çıktıklarında daha geniş gruplara yayma söz konusu oldu" dedi.
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Coronavirüs tedbirleri nedeniyle evde geçirilen sürede aile bireyleri arasındaki temas arttı. Uyuz vakaları görülmeye başlandı.
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Edirne'de hastaneye başvuranların sayısı son aylarda iki kat arttı.
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