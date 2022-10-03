Bir bu eksikti: Uyuz vakaları patladı! Bu belirtilere dikkat

Uyuz vakalarında pandemi döneminde artış olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Faruk Yorulmaz, "Artışın temel nedenlerinden biri Covid-19 pandemisi nedeniyle insanları kapalı ortamlarda yaşamaya bir anlamda zorunlu halde tutmamız oldu. Tekrar açılımla birlikte insanlar dış ortama çıktıklarında daha geniş gruplara yayma söz konusu oldu" dedi.