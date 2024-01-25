Bir bu eksikti: Yeni derdimizin adı: Cumartesi gecesi felci!

Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, “Bu rahatsızlık kollar ve ellerde yaşanan karıncalanmalar, sinir köklerinin sıkışması sonucunda oluşur ve bölge hareket ettirildiğinde geçer. Alkollü durumdayken bu uyuşukluklar fark edilemediği için, cumartesi gecesi felci olarak tabir edilen rahatsızlık meydana gelmektedir” dedi. Nazan Eryiğit ayrıca cumartesi gecesi felci rahatsızlığının, çadırda kalan kampçılarda veya sert yerde yatan sporcularda da görülebildiğini hatırlattı.