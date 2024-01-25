Bir bu eksikti: Yeni derdimizin adı: Cumartesi gecesi felci!
Sabahları uyandığınızda kolunuzda uyuşma ile mi güne başlıyorsunuz ? Tıpta "cumartesi gecesi felci" olarak adlandırılan bu durumun nedeni, neden "cumartesi gecesi felci" olarak adlandırıldığı ve çözüm yolu belli oldu.
Uzmanlar, elin ve kolun sırt kısmına gelen radial sinirinin sıkışmasıyla oluşan cumartesi gecesi felci konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle hafta sonu alkol alan kişilerde görülen cumartesi gecesi felci, ters pozisyonda uyunması sonucu meydana gelebiliyor.
Özellikle hafta sonu aşırı alkol alan kişilerin sinir sıkıştıracak şekilde ters pozisyonda uyuyakalması, sandalye kenarına kolunu koyarak sızması ya da kolun uzun süre bası altında kalması gibi durumlarda görülen ve cumartesi felci olarak bilinen rahatsızlık hakkında Çakmak Erdem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit bilgilendirmelerde bulundu.
Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, “Bu rahatsızlık kollar ve ellerde yaşanan karıncalanmalar, sinir köklerinin sıkışması sonucunda oluşur ve bölge hareket ettirildiğinde geçer. Alkollü durumdayken bu uyuşukluklar fark edilemediği için, cumartesi gecesi felci olarak tabir edilen rahatsızlık meydana gelmektedir” dedi. Nazan Eryiğit ayrıca cumartesi gecesi felci rahatsızlığının, çadırda kalan kampçılarda veya sert yerde yatan sporcularda da görülebildiğini hatırlattı.
Felce maruz kalan kişilerin, sabah uyandıklarında ellerini kaldıramayacaklarını aktaran Eryiğit, “Yani uygunsuz pozisyonda sinirin uzun süre bası altında kalması radial sinirin fonksiyonunu bozar, el düşer, parmaklar ve bilek hareket ettirilemez. Çoğunlukla hastalar ne olduğunu anlayamaz ve büyük panik yaşarlar” şeklinde konuştu.