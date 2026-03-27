Bitmeyen şikayetler sonrası herkesin aklında aynı soru: Bahar alerjisi mi oldum yoksa grip mi ?

Hapşırık, vücudun burun içini temizlemeye yönelik doğal bir refleksidir. Toz, ani ısı değişimi, parfüm gibi irritanlar veya viral enfeksiyonlar da hapşırık nöbetlerine neden olabilir. Bu nedenle her sık hapşırma durumu doğrudan alerjik bir tabloyu işaret etmez. Ancak hapşırıkların ardışık şekilde, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşması ve günler boyunca devam etmesi durumunda alerjik nedenler ön plana çıkabilir. Bu noktada eşlik eden diğer belirtilerin değerlendirilmesi gerekir.