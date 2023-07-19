Bu bitki çayı her derde deva: Boğaz ve baş ağrısını gideriyor, yorgunluğu azaltıyor
Türkiye'de de yetişen ekinezya bitkisi doğal şifa kaynağı olarak biliniyor. Ekinezyanın sıcak suda demlenerek tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki ekinezya çayının faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl demlenmelidir?
Ekinezya bitkisi, açık ağaçlık alanlar ve nemli yerlerde kolaylıkla yetiştirilir. Türüne bağlı olarak mor veya pembe renkteki çiçeklere sahiptir. Olgunlaştığında 30 ila 60 cm uzunluğuna ulaşır. Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalıdır. Bitkinin faydalı ve lezzetli bir çaya dönüşebilmesi için yeteri kadar sıcak suda demlenmesi önemlidir.
Ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan ve soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Ekinezya çayı, ekinezya bitkisinin yapraklarından ve çiçeklerinden yapılan bir çaydır. Ekinezya çayının faydaları şunlardır:
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olur
- Enfeksiyonların süresini ve şiddetini azaltır
- Ateşi düşürür
- İltihaplanmayı azaltır
- Boğaz ağrısını giderir
- Baş ağrısını giderir
-Yorgunluğu azaltır