Bu bitki çayı her derde deva: Boğaz ve baş ağrısını gideriyor, yorgunluğu azaltıyor

Ekinezya bitkisi, açık ağaçlık alanlar ve nemli yerlerde kolaylıkla yetiştirilir. Türüne bağlı olarak mor veya pembe renkteki çiçeklere sahiptir. Olgunlaştığında 30 ila 60 cm uzunluğuna ulaşır. Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalıdır. Bitkinin faydalı ve lezzetli bir çaya dönüşebilmesi için yeteri kadar sıcak suda demlenmesi önemlidir.