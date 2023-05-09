Bu içeceklerden uzak durun! Zehirli metal tespit edildi
ABD'de yapılan bir araştırmada, bazı içeceklerin standartları aşan seviyelerde zehirli metaller içerdiği tespit edildi.
ABD'de Tulane Üniversitesinde herkesin yaygın olarak kullandığı içecekler üzerine araştırma yapıldı.
Yapılan araştırmada uzmanlar, 25 zehirli metali ve metal kalıntılarını tespit etmek amacıyla meyve suları, bitki bazlı sütler, gazlı ve benzeri piyasada bulunan 60 içeceği inceledi.
STANDARTLARIN 10 MİKROGRAM ÜZERİNDE ARSENİK TESPİT EDİLDİ
İki karışık meyve suyunda standartların 10 mikrogram üzerinde arsenik tespit edilen araştırmada, kızılcık suyu, karışık havuç ve meyve suyu ile yulaf sütü gibi ürünlerde de yasal standardı aşan kadmiyum bulundu.
Araştırmada, karışık meyve suları ve badem ile yulaf gibi bitki bazlı sütlerin diğer içeceklere göre daha fazla zehirli metal içerdiği belirtildi.
Bazı içeceklerde nikel, manganez, bor, kadmiyum, stronsiyum, arsenik ve selenyum dahil 25 elementten 7'sinin, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğini aştığı kaydedilen araştırmada, 60 içeceğin yüzde 93'ünden fazlasında kurşun saptandığı ancak çoğunun çok düşük seviyelerde olduğu ifade edildi.
"İÇ ORGAN HASARINA NEDEN OLDUĞU KANITLANMIŞTIR"
Tulane Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Tewodros Godebo, ABD'de bulunan alkolsüz içeceklerdeki zehirli metallerin incelendiği çalışmaların fazla olmamasının şaşırtıcı olduğunu ve çalışmalarının bu konuda farkındalık sağlayacağını söyledi.