Bu içeceklerden uzak durun! Zehirli metal tespit edildi

STANDARTLARIN 10 MİKROGRAM ÜZERİNDE ARSENİK TESPİT EDİLDİ

İki karışık meyve suyunda standartların 10 mikrogram üzerinde arsenik tespit edilen araştırmada, kızılcık suyu, karışık havuç ve meyve suyu ile yulaf sütü gibi ürünlerde de yasal standardı aşan kadmiyum bulundu.

Araştırmada, karışık meyve suları ve badem ile yulaf gibi bitki bazlı sütlerin diğer içeceklere göre daha fazla zehirli metal içerdiği belirtildi.