Cinsel ilişkiden sonra bunu yapıyorsa dikkat!

1-Arkasını dönüp uyumak Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırıyor. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları olur.