Cinsel ilişkiden sonra bunu yapıyorsa dikkat!
Cinselliğin başlamasından önce kadın ve erkeğin davranışları nasıl farklı ise, cinsellik sonrası da farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar karşı tarafın çeşitli eleştirilerine neden olabiliyor.
Cinsellik sonrası salgılanan oksitosin hormonu davranışları belirlemede etkin bir rol oynasa da "Erkekler seviştikten sonra neden soğur" sorusunun cevabını tam olarak veremiyor. Cinsel ilişki sonrası erkeklerde sıkça görülen bazı davranış türleri var. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası erkeklerde en sık görülen 7 davranışı açıkladı.
1-Arkasını dönüp uyumak Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırıyor. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları olur.
2-Sigara içmek Bu davranış daha çok öğrenilmiş bir davranış. Çoğunlukla bir film karesi gibi görülebilir. Cinsellik sonrası sigara içmenin herhangi bir başka açıklaması yok. Cinsellikten sonra sigara içilmesi, koku nedeniyle çiftin sarılmasını engelleyen bir durum.