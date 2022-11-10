Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor

Bu doğal yöntemlerden biri de ananas. Ananas suyunun içerisinde yüksek oranda bromelin enzimi yer alır. Bromelin enziminin özelliği libidoyu arttırmasıdır. Bu yüzden hem kadınlar hem erkekler cinsel ilişki öncesinde ananas suyu içerek cinsel isteği arttırabilir.