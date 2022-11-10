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Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor

Cinsel ilişki isteğini artırmak için kimyasal ve doğal yöntemler bulunuyor. İşte doğal yollardan cinsel ilişki isteğini artıran meyve...

Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor - Resim: 1

Cinsel ilişki isteğini artırmak için uzmanlar genellikle doğal yöntemleri öneriyor. 

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Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor - Resim: 2

Bu doğal yöntemlerden biri de ananas. Ananas suyunun içerisinde yüksek oranda bromelin enzimi yer alır. Bromelin enziminin özelliği libidoyu arttırmasıdır. Bu yüzden hem kadınlar hem erkekler cinsel ilişki öncesinde ananas suyu içerek cinsel isteği arttırabilir. 

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Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor - Resim: 3

 Ananas suyunun cinsellikte olumlu etkisi olması için ilişkiden en az 3-4 gün önce tüketilmesi önerilmektedir.

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Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor - Resim: 4

İlişkiden hem önce ananas suyu içilmesi halinde cinselliğe olumlu bir faydası olmayacaktır.

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