Cinsel isteği artırmanın doğal yolu: Bu meyve cinsel isteği artırıyor
Cinsel ilişki isteğini artırmak için kimyasal ve doğal yöntemler bulunuyor. İşte doğal yollardan cinsel ilişki isteğini artıran meyve...
Cinsel ilişki isteğini artırmak için uzmanlar genellikle doğal yöntemleri öneriyor.
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Bu doğal yöntemlerden biri de ananas. Ananas suyunun içerisinde yüksek oranda bromelin enzimi yer alır. Bromelin enziminin özelliği libidoyu arttırmasıdır. Bu yüzden hem kadınlar hem erkekler cinsel ilişki öncesinde ananas suyu içerek cinsel isteği arttırabilir.
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Ananas suyunun cinsellikte olumlu etkisi olması için ilişkiden en az 3-4 gün önce tüketilmesi önerilmektedir.
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İlişkiden hem önce ananas suyu içilmesi halinde cinselliğe olumlu bir faydası olmayacaktır.
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