Cinsel isteği artırmanın en şaşırtıcı yolları!

"Cinsel para biriminize" yatırım yapın

Psikoseksolog Dr. Karen Gurney'e göre, sağlıklı bir cinsel iştaha sahip olmak için seks yapmadığınız zamanlarda sizin ve partnerinizin birbirinizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu izlemek çok önemli. Gurney, partnerle kurulan ve seks eylemlerini içermeyen tüm temaslara "cinsel para birimi" adını veriyor.