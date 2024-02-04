Cinsel isteği artırmanın en şaşırtıcı yolları!
Uzmanlar cinsel hayatı eskisi kadar renkli olmayan insanlar için şaşırtıcı önerilerde bulundu. İşte cinsel isteği artırmanın en doğal yolları...
Uzmanlar, eskisi kadar cinsel isteği olmayanlar için altın niteliğinde önerilerde bulundu. Cinsel isteğinizi nasıl yeniden en üst seviyeye çıkarırsınız? İşte uzman isimlerin önerileri...
"Cinsel para biriminize" yatırım yapın
Psikoseksolog Dr. Karen Gurney'e göre, sağlıklı bir cinsel iştaha sahip olmak için seks yapmadığınız zamanlarda sizin ve partnerinizin birbirinizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu izlemek çok önemli. Gurney, partnerle kurulan ve seks eylemlerini içermeyen tüm temaslara "cinsel para birimi" adını veriyor.
Zihinsel yükünüzü hafifletin
Not Tonight, Honey kitabının yazarı seks terapisti Courtney Boyer'e göre en büyük cinsel organımız bacaklarımızın arasında değil, kulaklarımızın arasında. Boyer'e göre zihnimiz ne kadar dağınık ve meşgulse uyarılmaya açık olmamız da o kadar zorlaşıyor.
Soğuk suda yüzün
Soğuk suda yüzmek ya da buz banyosu yapmak genel zihinsel sağlığınız için harikalar yaratabilir ve ironik bir şekilde seks hayatınızı ısıtabilir. Psikoseksüel ve ilişki koçu Lottie Passell-Syms, son yıllarda yapılan araştırmaların soğuk su terapisinin testesteron seviyelerini arttırabileceğini gösterdiğini söylüyor.