Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir

1. KANSIZLIK sorununuz var mı? Demir, B12 veya folik asidiniz azalmış olabilir mi? 2. D VİTAMİNİ rezervleriniz ne durumda? 3. KAN ŞEKERİNİZ düşmüş, sizi de bir “kronik hipoglisemik” hasta yapmış olabilir mi? 4. İnatçı bir TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNÜZ var mı?