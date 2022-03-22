  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir

Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir

Halsizlik ve yorgunluk son zamanların en yaygın sağlık sorunlarından sayılabilir. Peki halsizlik ve yorgunluğun nedenleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir - Resim: 1

1. KANSIZLIK sorununuz var mı? Demir, B12 veya folik asidiniz azalmış olabilir mi? 2. D VİTAMİNİ rezervleriniz ne durumda? 3. KAN ŞEKERİNİZ düşmüş, sizi de bir “kronik hipoglisemik” hasta yapmış olabilir mi? 4. İnatçı bir TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNÜZ var mı?

1 / 8
Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir - Resim: 2

5. Herhangi bir UYKU sorununuz mevcut olabilir mi? 6. MOTİVASYONUNUZ azalmış, depresif bir ruhsal moda girmiş misiniz? 7. Kronik ve ilerleyici bir ORGAN YETMEZLİĞİNE (karaciğer, böbrek, kalp, ) yakalanma ihtimaliniz söz konusu mu? 8. Kronik bir ENFEKSİYONLA (tüberküloz, malta humması, diş kökü iltihabı...) baş başa mısınız?

2 / 8
Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir - Resim: 3

9. OTOİMMÜN bir hastalığınız (Haşimoto hastalığı, çölyak hastalığı, sedef, vitiligo, hepatit, üveit, artirit) var mı? 10. Mitokondrileriniz hastalanıp yorgun düşmüş olabilir mi? (MİTOKONDRİYEL DİSFONKSİYON!)

3 / 8
Dikkat: Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız sebebi bunlar olabilir - Resim: 4

MİTOKONDRİLERİNİZ YORULUNCA...

1. Daha çabuk yorulursunuz. 2. Kas gücünüz azalır.

4 / 8