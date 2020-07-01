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  3. 01 Temmuz 2020 16:32

DSÖ en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Paketli gıdalar yıkanmalı mı?

Dünya Sağlık Örügtü, koronavirüs ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Günlük hayatta virüsten korunmak için yapılması gerekenler tek tek sıralandı.

DSÖ en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Paketli gıdalar yıkanmalı mı?

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

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DSÖ en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Paketli gıdalar yıkanmalı mı?

Tüm ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayısı haberleri gelmeye devam ederken Covid-19'a karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

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DSÖ en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Paketli gıdalar yıkanmalı mı?

Ülkeler henüz salgının birinci dalgasını kontrol altına alamamışken artan vaka sayıları da ikinci dalganın başlamış olabileceği endişesini artırıyor.

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DSÖ en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Paketli gıdalar yıkanmalı mı?

Koronavirüsten korunmak için bilim insanlarının yaptığı uyarılara uymak en önemli etken olmayı sürdürüyor.

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