DSÖ en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Paketli gıdalar yıkanmalı mı?
Dünya Sağlık Örügtü, koronavirüs ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Günlük hayatta virüsten korunmak için yapılması gerekenler tek tek sıralandı.
Tüm ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayısı haberleri gelmeye devam ederken Covid-19'a karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor.
Ülkeler henüz salgının birinci dalgasını kontrol altına alamamışken artan vaka sayıları da ikinci dalganın başlamış olabileceği endişesini artırıyor.