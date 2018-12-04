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  3. 04 Aralık 2018 15:55

En faydalı besinler belirlendi

100 besin üzerinden yapılan araçtırma sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu en faydalı ve sağlıklı besinler belirlendi.

En faydalı besinler belirlendi

1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI 45 kalori (100 g) Besin puanı: 64 Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

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En faydalı besinler belirlendi

2. CHİA TOHUMU 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85 Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

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En faydalı besinler belirlendi

3. KABAK ÇEKİRDEĞİ 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84 En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

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En faydalı besinler belirlendi

4. PAZI 19 kalori (100 g) Besin puanı: 78 Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

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