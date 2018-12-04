En faydalı besinler belirlendi
100 besin üzerinden yapılan araçtırma sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu en faydalı ve sağlıklı besinler belirlendi.
1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI 45 kalori (100 g) Besin puanı: 64 Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.
2. CHİA TOHUMU 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85 Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
3. KABAK ÇEKİRDEĞİ 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84 En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.