Gizemli hepatit salgını için 7 soru 7 cevap! Bu belirtilere dikkat
Dünya Sağlık Örgütü, çocuklar arasında hızla yayılan 'gizemli hepatit'e karşı, mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olanlar için 'hijyen kurallarına uyma' tavsiyesinde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama" tavsiyesinde bulundu. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.
Mart ayının sonlarında Glasgow Kraliyet Çocuk Hastanesi'ndeki beş çocuğun tedavisiyle ilgilenen doktorlar, çocukların sağlık verilerini incelediklerinde bir şeylerin ters gittiğini görüp endişelendiler. Yapılan incelemeler sonrası beş çocuğun da hepatit olduğu ortaya çıktı. Hatta üçünün karaciğeri neredeyse iflas eşiğindeydi ve acilen nakil yapılması için tedavi altına alındı. ‘Olağandışı’ olarak nitelendirilen bu durum, 31 Mart'ta İskoçya Halk Sağlığı Kurumu’na bildirildi. Kısa süre sonra ‘epidemiyolojik dedikodular’ arasında endişe ve merak dalgalandıkça, bu olgunun İskoçya'ya özgü olmadığı ortaya çıktı.
Çünkü ABD’de Alabama'da, çocuk doktorları Kasım ayında 10 yaşın altında olağandışı hepatitli beş çocuk fark ettiler. Ayrıca bu vakalar dışında Kuzey Carolina'da ise altı çocuğun daha hepatit olduğu açıklandı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre de Ocak ayından bu yana İngiltere ve İskoçya başta olmak üzere Birleşik Krallık genelinde vakaların artığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta ise Dünya Sağlık Örgütü, salgınla bağlantılı olarak en az bir ölümün bildirildiğini açıkladı ancak ölümün hangi ülkede gerçekleştiği hakkında bilgi verilmedi. Birleşmiş Milletler Sağlık Kuruluşu da vakaların 1 aylık bebekler ile 16 yaş arasındaki çocuklarda rapor edildiğini duyurdu.
1-HEPATİT NEDİR?
Hepatit, aslında karaciğer iltihabını tanımlamak için kullanılan geniş bir terim. Genellikle virüslerin yol açtığı enfeksiyon olarak biliniyor. Bazı kimyasallara maruz kalma, aşırı alkol ve bazı genetik hastalıklardan da kaynaklanabiliyor. Hastalarda ise ciltte ve gözlerde sarılık, koyu renk idrar, cilt kaşıntısı, kas ağrısı ve iştah kaybı gibi belirtilere neden oluyor. Ayrıca belirli virüslerin yol açtığı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü bulunuyor. Bazı hepatitler ciddi bir soruna yol açmadan iyileşme gösterirken, bazıları uzun süreli olabiliyor. Fakat çocuklarda rastlanan karaciğer iltihaplanmalarının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi!