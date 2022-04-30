Gizemli hepatit salgını için 7 soru 7 cevap! Bu belirtilere dikkat

Çünkü ABD’de Alabama'da, çocuk doktorları Kasım ayında 10 yaşın altında olağandışı hepatitli beş çocuk fark ettiler. Ayrıca bu vakalar dışında Kuzey Carolina'da ise altı çocuğun daha hepatit olduğu açıklandı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre de Ocak ayından bu yana İngiltere ve İskoçya başta olmak üzere Birleşik Krallık genelinde vakaların artığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta ise Dünya Sağlık Örgütü, salgınla bağlantılı olarak en az bir ölümün bildirildiğini açıkladı ancak ölümün hangi ülkede gerçekleştiği hakkında bilgi verilmedi. Birleşmiş Milletler Sağlık Kuruluşu da vakaların 1 aylık bebekler ile 16 yaş arasındaki çocuklarda rapor edildiğini duyurdu.