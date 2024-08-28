Her derde deva: Canan Karatay'dan sabah tüketilmesi gereken şifa deposu besin önerisi

Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlerin elinden tutmaya ve yol göstermeye devam eden Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamalar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Canan Karatay'ın açıklamaları genel olarak beslenme düzeni üzerine iken bazen ise cilt sağlığı ve günlük rutinler için de açıklamalarda bulunuyor.

Canan Karatay bu kez ise 5 bin yıldır insanların hayatında olan bir gıdayı işaret etti. 5 bin yıllık şifa deposu olarak adlandırılan besinin her zaman düzenli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.