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  3. 14 Ağustos 2020 12:49

Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı geliştirilecek aşının tüm insanlığa nasıl uygulanacağı merak ediliyor.

Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?

Dünya geçen aralık ayından beri daha önce görmediği çapta bir salgının pençesinde boğuşuyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını karşısında çaresiz kalan insanlık virüse diz çökmüş durumda.

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Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?

Gelen son rakamlara göre dünyada Covid-19 vaka sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 757 bin 476'ya ulaştı.

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Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?

İnsanlığın koronavirüsü yenmekteki tek umudu ise güvenilir ve tam etkili bir aşı geliştirmek. Dünyanın birçok yerinde Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?

Dünyada bilim insanları Covid-19'a karşı bir aşı geliştirebilmek için seferber olmuş durumda ancak zihinlerdeki en büyük soru hala cevap bekliyor: Dünyadaki 7 milyar insanı koronavirüse karşı aşılamayı nasıl başaracağız? İşte gündemin en önemli sorusuna bilim insanlarının cevabı...

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