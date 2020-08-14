Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?

Dünyada bilim insanları Covid-19'a karşı bir aşı geliştirebilmek için seferber olmuş durumda ancak zihinlerdeki en büyük soru hala cevap bekliyor: Dünyadaki 7 milyar insanı koronavirüse karşı aşılamayı nasıl başaracağız? İşte gündemin en önemli sorusuna bilim insanlarının cevabı...

