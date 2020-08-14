Herkesin aklındaki soru: 7 milyar insan nasıl aşı olacak?
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı geliştirilecek aşının tüm insanlığa nasıl uygulanacağı merak ediliyor.
Dünya geçen aralık ayından beri daha önce görmediği çapta bir salgının pençesinde boğuşuyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını karşısında çaresiz kalan insanlık virüse diz çökmüş durumda.
Gelen son rakamlara göre dünyada Covid-19 vaka sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 757 bin 476'ya ulaştı.
İnsanlığın koronavirüsü yenmekteki tek umudu ise güvenilir ve tam etkili bir aşı geliştirmek. Dünyanın birçok yerinde Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.