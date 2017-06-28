İlk orman kentini inşaya hazırlanıyor

Proje bittiğinde 40 bin ağaç ve 30 bin kişi barındıracak orman kent, Liuzu şehrine hızlı tren hattıyla bağlanacak. Dış cepheleri neredeyse tamamen bitkiler ve ağaçlarla kaplı binalar, senede 10 bin ton karbondioksit emip 900 ton oksijen üretecek.