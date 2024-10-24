İngiltere tek kullanımlık sigaraları yasaklıyor
İngiltere çocukların yasa dışı yollarla tek kullanımlık elektronik sigaralara ulaşarak bağımlı hale geldikleri endişeleri üzerine 2025 yazında bu ürünlerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor.
Yeni yasalar kapsamında tedarikçilere Britanya genelindeki tüm tek kullanımlık elektronik sigara stoklarını 1 Haziran 2025 tarihine kadar tüketmeleri için süre tanınacak.
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TRT Haber’in aktardığına göre yasağın İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da da uygulanmasının beklendiği bildirildi. Son üç yıl içinde elektronik sigara kullanan çocuk sayısı üç katına çıkmıştı.
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Verilere göre 11 ile 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 9’u bu cihazları kullanıyor.
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Sağlık Bakanı Andrew Gwynne, geçen yıl bu yaş grubundaki her dört çocuktan birinin elektronik sigara kullandığını belirterek şöyle konuştu:
“Tek kullanımlık elektronik sigaralar, bugün çoğu çocuğun tercih ettiği ürünlerdir. Bu ürünleri yasaklayarak savunmasız gençlerin ellerine geçmesini önleyeceğiz.”
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