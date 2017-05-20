Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın

ANKSİYETE

Vücudunuza az miktarda kafein girse bile daha enerjik, zinde ve mutlu hissedersiniz. Yüksek dozlardaki kafein ise anksiyete ve yorgunluğa neden olur. Özellikle de aç karnına kahve içiyorsanız. Kahvenin etki edeceği miktar insandan insana değişiyor. Bazıları büyük kupadaki bir kahveyi anında içse de herhangi bir sorunla karşılaşmazken, bazıları küçük bir espresso içtiğinde dahi olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Kahvenin size nasıl etki ettiğini gözlemleyin ve buna göre tükettiğiniz kahve miktarını tekrar gözden geçirin.



