Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın
Sabahları kalktığınızda sıcacık bir kahvenin yerini hiçbir şey tutamaz değil mi? Meğer bunca zaman bu zevkimiz vücudumuza zarar veriyormuş. İşte aç karnına kahve içmemeniz için 3 neden
Güne başlarken dumanı üstünde tüten bir bardak kahvenin keyfini ancak yine bir kahve tutkunu anlar. Ama ne yazık ki her güzel şeyin bir sorunu var ki o da meğer sabah aç karnına kahve içmek son derece sağlıksızmış.
Her ne kadar kahvenin birçok faydası bilinse de (Hafızayı güçlendirmek, bunamayı önlemek gibi…) ne yazık ki aç karnına da bir o kadar zararı var.
ANKSİYETE
Vücudunuza az miktarda kafein girse bile daha enerjik, zinde ve mutlu hissedersiniz. Yüksek dozlardaki kafein ise anksiyete ve yorgunluğa neden olur. Özellikle de aç karnına kahve içiyorsanız. Kahvenin etki edeceği miktar insandan insana değişiyor. Bazıları büyük kupadaki bir kahveyi anında içse de herhangi bir sorunla karşılaşmazken, bazıları küçük bir espresso içtiğinde dahi olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Kahvenin size nasıl etki ettiğini gözlemleyin ve buna göre tükettiğiniz kahve miktarını tekrar gözden geçirin.