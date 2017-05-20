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  3. 20 Mayıs 2017 16:33

Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın

Sabahları kalktığınızda sıcacık bir kahvenin yerini hiçbir şey tutamaz değil mi? Meğer bunca zaman bu zevkimiz vücudumuza zarar veriyormuş. İşte aç karnına kahve içmemeniz için 3 neden

Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın

Güne başlarken dumanı üstünde tüten bir bardak kahvenin keyfini ancak yine bir kahve tutkunu anlar. Ama ne yazık ki her güzel şeyin bir sorunu var ki o da meğer sabah aç karnına kahve içmek son derece sağlıksızmış.

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Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın

Her ne kadar kahvenin birçok faydası bilinse de (Hafızayı güçlendirmek, bunamayı önlemek gibi…) ne yazık ki aç karnına da bir o kadar zararı var.

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Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın

İşte aç karnına kahve içmemeniz için 3 neden

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Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın

ANKSİYETE
Vücudunuza az miktarda kafein girse bile daha enerjik, zinde ve mutlu hissedersiniz. Yüksek dozlardaki kafein ise anksiyete ve yorgunluğa neden olur. Özellikle de aç karnına kahve içiyorsanız. Kahvenin etki edeceği miktar insandan insana değişiyor. Bazıları büyük kupadaki bir kahveyi anında içse de herhangi bir sorunla karşılaşmazken, bazıları küçük bir espresso içtiğinde dahi olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Kahvenin size nasıl etki ettiğini gözlemleyin ve buna göre tükettiğiniz kahve miktarını tekrar gözden geçirin.

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