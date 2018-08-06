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  3. 06 Ağustos 2018 18:34

İşte gerçek ''Uyuyan Güzel''; yatağa yatınca 3 gün uyanmıyor

Birleşik Krallık'ın Aberystwyth, Wales kentinde 18 yaşındaki Hermione Cox-Denning isimli genç kız halk dilinde "Uyuyan Güzel" olarak bilen bir hastalığa yakalandı. Hastalığın tıptaki adı ise Kleine-Levin sendromu.

İşte gerçek ''Uyuyan Güzel''; yatağa yatınca 3 gün uyanmıyor

Kendini “gerçek hayattaki Uyuyan Güzel” olarak adlandıran kız, yatağa yattıktan sonra en az 3 gün uyuyor. Aşırı ve anormal uykudan muzdarip kız, hastalığıyla birlikte aldığı alkolün yoğun uyku periyodlarını tetiklediğini fark ettiğini söylüyor.

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İşte gerçek ''Uyuyan Güzel''; yatağa yatınca 3 gün uyanmıyor

Başlangıçta aşırı yorgunlukla başlayan hastalık kızın okulunun da aksamasına neden oluyor. Okula gitmeden koca bir yıl geçiren kız, bir kez yatağa yattığında en az 3 gün, bazense daha fazla uyuduğunu söylüyor.

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İşte gerçek ''Uyuyan Güzel''; yatağa yatınca 3 gün uyanmıyor

Ayrıca kullandığı alkolün uyku süresinin arttırdığını fark eden kız, bu nedenle alkol kullanımını azalttı.

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İşte gerçek ''Uyuyan Güzel''; yatağa yatınca 3 gün uyanmıyor

Hala düzenli olarak üç gün süren uyku epizodlarını deneyimleyen Hermione, ilk uyku halini 'puslu' olarak hatırladığını söyledi: "Sadece birkaç dakika boyunca uyanık olduğumu hatırlıyorum, kasvetliydi ve kafam karışıktı."

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