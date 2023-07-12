İşte kavuran sıcaklarda en doğal serinleme yöntemleri

Sağanak yağış, sel ve heyelanları geride bırakan Türkiye en sıcak günü yaşayacak. Meteoroloji yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istedi.

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor.

Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Tabi ev ve iş yerlerinde olanlar için de "klimasız" serinlik mümkün... İşte o yöntemler...