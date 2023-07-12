İşte kavuran sıcaklarda en doğal serinleme yöntemleri
Hava sıcaklıkları 40 dereceye koşuyor. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olanların, çocukların ve yaşlıların sokağa çıkmaması için uyardı. Peki bu nefes kesen sıcaklarda doğal serinleme yöntemleri neler ?
Doğal serinleme yöntemleri, sıcak havalarda vücudun serin kalmasına yardımcı olmak için kullanılan çeşitli tekniklerdir. İşte doğal serinleme yöntemlerinden bazıları:
Sağanak yağış, sel ve heyelanları geride bırakan Türkiye en sıcak günü yaşayacak. Meteoroloji yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istedi.
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor.
Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
Tabi ev ve iş yerlerinde olanlar için de "klimasız" serinlik mümkün... İşte o yöntemler...
Su Tüketimi: Vücut sıcaklığını düşürmek için bol miktarda su içmek önemlidir. Su içmek, terleme yoluyla vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.
Gölgeli ve Serin Alanlarda Kalma: Sıcak havalarda güneşin etkisinden kaçınmak için gölgeli ve serin yerlerde bulunmaya çalışın. Ağaç gölgeleri veya kapalı mekanlar gibi yerlerde kalmak vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.