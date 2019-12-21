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  3. 21 Aralık 2019 11:22

İşte mutfağımızdaki katiller! Bu besinler sizi yavaş yavaş öldürüyor!

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre insan sağlığı için zararlı 10 yiyecek açıklandı. İşte günlük hayatınızda sıklıkla tükettiğiniz zararlı 10 yiyecek türü…

İşte mutfağımızdaki katiller! Bu besinler sizi yavaş yavaş öldürüyor!

Fıstık: Toplam nüfusun yüzde birinin fıstık alerjisi var. Ölümle sonuçlanan alerji vakalarının büyük bölümü fıstıktan kaynaklanıyor.

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İşte mutfağımızdaki katiller! Bu besinler sizi yavaş yavaş öldürüyor!

Kahve: İçeceği elde edilen bu bitki, kalp krizine yol açmasının yanı sıra, uyuma zorluğu ve dişlerde sararmaya yol açıyor.

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İşte mutfağımızdaki katiller! Bu besinler sizi yavaş yavaş öldürüyor!

Dondurulmuş gıda: Bu tür gıdaların dondurulma işlemleri esnasında zararlı organizmaların üremesinden dolayı mide ve bağırsak hastalıkları meydana geliyor.

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İşte mutfağımızdaki katiller! Bu besinler sizi yavaş yavaş öldürüyor!

Çiğ yumurta: İçinde bulunabilecek zararlı salmonella mikrobu nedeniyle hastalıklara yol açıyor.

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