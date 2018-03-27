Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı.
55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.
Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.