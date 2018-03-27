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  3. 27 Mart 2018 11:16

Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

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