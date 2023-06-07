Kilo verme iğnesi için geri sayım başladı
İngiltere, obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak için kilo verme iğnesi Wegovy için onay vermeye hazırlanıyor.
İngiltere’de tahminlere göre 12 milyon yetişkin obez. Bu, neredeyse her dört yetişkinden birinin obez olduğu anlamına geliyor.
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BBC Türkçe’nin haberi göre, hastanelerdeki obezite kaynaklı yükü azaltmak için Wegovy iğnesini bir pilot program kapsamında onaylamaya hazırlanan İngiltere’de, bir hastanın bu iğneye en fazla iki yıl boyunca erişiminin olmasına izin verilecek.
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Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) yaptığı araştırma sonunda vücut ağırlığının yüzde 10’unun bu iğneyle kaybolduğu tespit edildi.
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İğne, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini ve az yemesini sağlıyor.
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