Koronavirüsün akciğerdeki hasarı tomografi ile görüntülendi
Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, hastalara ait tomografi görüntülerinde koronavirüsü böyle gözlemledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastaların akciğerlerindeki tahribat, tomografi görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği, akciğeri nasıl tuttuğu ve yarattığı hasar gözler önüne serildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, Covid-19'un akciğere girişini ve bıraktığı hasarı anlattı. Prof. Dr. Taşçı, "Koronavirüs ağız ve burundan akciğerlerimize ulaşabilmekte, tek giriş yolu burası. Tabii her hastamızda akciğere ulaşım olmuyor.
İmmün sistemi sağlam olan kişilerde, daha çok gençlerde bu virüs üst solunum yollarında kalabiliyor. Bunlarda daha çok kısmi semptomlarla, hatta aseptomatik olarak seyredebiliyor. Akciğerde tutulma olmadan gribal semptomlar ile bu hastalığı atlatabiliyorlar" dedi.
Doç. Dr. Taşçı, bir kısım hastalarda, özellikle daha yaşlı olan hastalarda ve genç hastaların da bir kısmında virüsün üst solunum yolundan girdikten sonra alt solunum yollarına geçtiğine işaret ederek, "Burada o bildiğimiz zatürremsi olaya yol açmakta, bundan sonraki süreç hastadan hastaya değişmekte. Virüsün seyri ile beraber ilk 3-4 gün biraz daha farklı olmakta. Hastalığın ilk semptomlarının başlamasından 8-12'nci gün arası ciddi bir alevlenme yaşayabilmekteyiz. Ancak bu da dediğim gibi her hastada değil, o süreçte hastalara müdahale ederek tedavisini düzenlemekteyiz" diye konuştu.
'SOLUNUM KESECİKLERİNDE HASARA YOL AÇIYOR'
Doç. Dr. Taşçı, koronavirüsün akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açtığını kaydederek, "Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor. Ama dediğim gibi her hastada farklı seyretmekte. Hastanın kendi bağışıklık sisteminin gücüyle beraber bazı hastalarda solunum yetmezliğine, bir kısım hastada yoğun bakıma kadar ilerleyebilmekte. Bazı hastalarda çok yaygın akciğer büzüşmesi denilen tabloya yol açıyor. Tabii ki bu hastaları biz yine iyileştiklerinde taburcu ediyoruz; ama akciğerdeki düzelmeler akciğer büzüşmesi oluştuysa ayları bulabiliyor. Onun dışında o kadar şiddetli değilse taburcu olduktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra akciğerleri tamamen normale de dönebiliyor. Akciğerde kalıcı hasar şu ana kadar gördüklerimizde yok. Hastaları kontrollere çağırıyoruz, akciğer hasarı takiplerimizde hemen hemen yok" ifadelerini kullandı.