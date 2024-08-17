Maymun Çiçeği virüsü durdurulamıyor: Dünya genelinde can kayıpları arttı
DSÖ'nün acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde hızla yayılırken can kayıpları ise artıyor.
Maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü Orta ve Doğu Afrika'da hızla yayılıyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) son durumla ilgili yaptığı açıklamada halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da hızla yayılan ve vaka sayısının artmasına neden olan maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle acil bir toplantı düzenledi.
Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi, virüsün tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine toplandı ve uluslararası acil durum ilan edip etmeme konusunda görüşmeler yaptı.
14 BİNDEN FAZLA VAKA
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığı açısından acil durum ilan edildiği belirtildi.
DSÖ’nün açıklamasına göre, şu ana kadar 14 binden fazla vaka rapor edildi ve 524 kişi hayatını kaybetti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde uzun yıllardır rapor edilen mpox vakalarının sayısının geçen yıl önemli ölçüde arttığını ve bu yılın başından itibaren rapor edilen vakaların geçen yılki toplamı aştığını belirtti.