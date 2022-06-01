Maymun çiçeğinde korkutan gelişme! DSÖ: ''Böylesi görülmedi''
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün 30 ülkede tespit edildiğini ve doğrulanmış en az 550 vakanın olduğunu açıkladı. Vaka sayısı birkaç günde iki katına çıkarken, DSÖ yetkilisi, ''Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi'' dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) maymun çiçeği hastalığı için teknik lideri olan Rosamund Lewis, kurumun şu anda dünya çapında virüsün endemik olmadığı ülkelerde 550'den fazla maymun çiçeği vakası doğruladığını açıkladı.
"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"
Lewis, "Bugün DSÖ'nün altı bölgesinin dördünde 30 ülkede 550'den fazla onaylanmış vakamız var. Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, şu anda gördüğümüz şey gerçekten oldukça farklı. Göreceli olarak kısa bir süre içinde ortaya çıkan vakaları görüyoruz. Birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde 500'den fazla vakaya sahip olduk. Böyle durum daha önce görülmedi" diye konuştu.
İKİ GÜNDE İKİ KAT ARTIŞ YAŞANDI
Hafta sonu yapılan bir güncellemede DSÖ, virüsün endemik olmadığı 23 ülkede 257 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve yaklaşık 120 şüpheli vaka hakkında rapor aldığını açıklamıştı.
Diğer taraftan Lewis, DSÖ'nün salgının kaynağını bilmediğini belirterek, ülkeleri vakaların daha büyük bir salgına dönüşmesini önlemek için çalışmaya çağırdı.