Maymun çiçeğinde korkutan gelişme! DSÖ: ''Böylesi görülmedi''

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Lewis, "Bugün DSÖ'nün altı bölgesinin dördünde 30 ülkede 550'den fazla onaylanmış vakamız var. Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, şu anda gördüğümüz şey gerçekten oldukça farklı. Göreceli olarak kısa bir süre içinde ortaya çıkan vakaları görüyoruz. Birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde 500'den fazla vakaya sahip olduk. Böyle durum daha önce görülmedi" diye konuştu.