Meme kanserine karşı yeni umut

Biyomedikal mühendisliği ve nanoteknoloji alanlarında Başkent ve Bilkent üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Yavuz Nuri Ertaş, doktora sonrası araştırmacı olarak kaldığı ABD’den Türkiye’ye, 2020 yılı başında TÜBİTAK’ın 2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında döndü. “Nanoparçacıklar ve biyomalzeme ile doku yenilenmesi” üzerine meme kanseri tedavisi çalışmaları yapan Ertaş, kanserli farelere X ışınlarına ilave olarak akıllı “nanoparçacıklar” ile uyguladığı radyoterapide olumlu sonuç elde etti. ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertaş, ABD’den ülkesine hizmet etmek için döndüğünü söyledi.