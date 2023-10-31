Meme kanserine karşı yeni umut
Sanıldığının aksine hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen meme kanseri için Türkiye'de kanserli fareler üzerinde yapılan "nanoparçacık" deneylerin sonuçları olumlu çıktı.
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş, kanserli farelere X ışınlarına ilave olarak akıllı ‘nanoparçacıklar’ ile uyguladığı radyoterapide olumlu sonuç elde etti.
Uyguladıkları nanoteknolojinin mikro seviyedeki tümörlü dokularda da etkili olduğunu ve kanserin daha sonraki yayılma riskinin ortadan kalktığını anlatan Ertaş, yakın zamanda klinik deneylere geçileceğini duyurdu.
Biyomedikal mühendisliği ve nanoteknoloji alanlarında Başkent ve Bilkent üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Yavuz Nuri Ertaş, doktora sonrası araştırmacı olarak kaldığı ABD’den Türkiye’ye, 2020 yılı başında TÜBİTAK’ın 2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında döndü. “Nanoparçacıklar ve biyomalzeme ile doku yenilenmesi” üzerine meme kanseri tedavisi çalışmaları yapan Ertaş, kanserli farelere X ışınlarına ilave olarak akıllı “nanoparçacıklar” ile uyguladığı radyoterapide olumlu sonuç elde etti. ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertaş, ABD’den ülkesine hizmet etmek için döndüğünü söyledi.
Ülkeye döndüğünde, devletin laboratuvar, öğrenci bursu ve araştırmalar için destek verdiğini anlatan Ertaş, nanoteknoloji tedavi yöntemiyle, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda 2023 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teşvik Ödülü aldığını anımsattı. Türkiye’de her yıl 5 kişiye verilen ödülü, “nanoparçacıklar ve biyomalzeme ile doku yenilenmesi” üzerine meme kanseri tedavisi çalışmaları sonucunda aldığını belirten Ertaş, ödülü alan ilk biyomedikal mühendisi olduğunu ifade etti.