Midye severlere kötü haber ! Haftada 3-4 adet...

Gıda güvenilirliği olan firmaların ürünleri tercih edilmeli



Gıda güvenilirliği olan kalite belgelerine sahip firmaların ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Özden Örkçü, “Midyeyi sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirmek için nerede yetiştirildiğini bilmek gerekir, diğer bazı deniz ürünleri gibi midye de düşük kalorisinin yanı sıra çinko, fosfor, selenyum, iyod, EPA DHA gibi omega-3 içeriği yüksek olan besin grubunda yer almaktadır. Kültür midyeleri ya da kirli sularda, kanalizasyon ya da ağır yük gemilerine yapışmış halde büyüyen midyeler, kirli sular nedeniyle ağır metallerle yüklenirler ve tüketilmesiyle beraber bu ağır metaller ya da zehirli mikroorganizmalar vücudumuza geçer. Bunun için güvenilir midyeci markalarında ya da deniz mahsulleri satan ISO 2200 ve HACCP 9001 gibi gıda güvenilirliği olan kalite belgelerine sahip firmaları tercih etmek gerekir” uyarısında bulundu.