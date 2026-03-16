Ne ilaç ne bal fayda ediyor! Prof. Dr. Özlü'den ''geçmeyen öksürük'' uyarısı

‘HERKESİN HAVA YOLU EŞİK DEĞERİ AYNI DEĞİL’

Prof. Dr. Özlü, hava yolundaki aşırı duyarlılığın öksürüğe neden olduğunu ifade ederek, “Bu tür öksürüklerin sebebi daha çok enfeksiyonunun tetiklediği alerjik bir zeminde ortaya çıkan vakalar olduğunu görüyoruz. Bazılarında önceden astım ya da alerjik nezle teşhisi var. Enfeksiyon bunu tetiklemiş oluyor ve bir alevlenme şeklinde geliyor. Bazılarında da önceden böyle bir teşhis de yok. İlk defa böyle bir tabloyla gelenler de var. Bazıları da ‘Enfeksiyonlardan sonra da uzayan öksürüklerim oluyordu’ şeklinde bir öykü anlatabiliyor. Bazı kişilerde aşırı duyarlılık dediğimiz, hava yollarımızda aşırı tepkisellik olabiliyor. Bu genelde doğuştan gelen bir özellik, herkesin hava yolu eşik değeri aynı değil. Bazı kişiler enfeksiyonlar, gazlar, kokular, tozlar, küf mantarları gibi farklı alerjenlere aşırı tepki verebiliyorlar. Bazıları ise daha sınırlı tepki verebiliyor. Hava yolu aşırı duyarlılığı öksürüğe neden olabiliyor” diye konuştu.