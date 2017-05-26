Oruçluyken ağız kokusunu engellemenin 6 yolu
Diş Hekimi Selvi, "Oruçluyken ağız kokusunu önlemek için dişlerle birlikte mutlaka dilin de fırçalanması gerekiyor." dedi.
Diş Hekimi Ahmet Selvi, ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için dişlerin yanı sıra dilin de fırçalanması gerektiğini söyledi. Selvi, ramazan ayında oruç tutanların beslenme alışkanlıklarının değiştiğini kaydederek, 24 saat içinde öğün sayısının 2'ye düştüğünü söyledi.
Özellikle bu yıllarda ramazanın uzun günlerin yaşandığı yaz sezonuna denk geldiğini anımsatan Selvi, sahur ve iftar arasındaki sürenin fazla olması gibi etkenlerin ağız sağlığı için riskler oluşturduğunu, ağız ve diş bakımının bu süreçte daha büyük önem taşıdığını vurguladı.
Selvi, kişilerde oruçla birlikte açlığa bağlı ağız kokusunun geliştiğini ifade ederek, vatandaşların ramazan ayında sosyal ve iş hayatını da devam ettirdiği için ağız kokusu konusunda çok rahatsız olduğunu aktardı.