Oruçluyken ağız kokusunu engellemenin 6 yolu

Özellikle bu yıllarda ramazanın uzun günlerin yaşandığı yaz sezonuna denk geldiğini anımsatan Selvi, sahur ve iftar arasındaki sürenin fazla olması gibi etkenlerin ağız sağlığı için riskler oluşturduğunu, ağız ve diş bakımının bu süreçte daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

