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Oyun tutkunlarına kötü haber

Bilim insanları oyun tutkunları üzerine yaptıkları endişe verici araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bu kötü haber özellikle de erkek oyun tutkunlarını ilgilendiriyor...

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Andrology bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre eğlence amacıya uzun süre bilgisayar kullanımı ile erektil disfonksiyon gelişme riski arasında güçlü bir bağ var.

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Bilim, uzun süre eğlence amaçlı bilgisayar kullanımının sertleşme sorununa yol açabileceğini söylüyor.

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Yeni araştırma bilgisayar başında geçirilen her 1,2 saatin, erkeklerde sertleşme sorunu yaşama olasılığını 3,57 kat artırdığını ortaya koydu.

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Çin’deki bilim insanları, araştırmalarının bir parçası olarak TV izlemek, araba kullanmak ve bilgisayar oyunu oynamak gibi boş zaman aktiviteleri gerçekleştiren 220 binden fazla erkeği analiz etti. 

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