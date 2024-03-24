Oyun tutkunlarına kötü haber
Bilim insanları oyun tutkunları üzerine yaptıkları endişe verici araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bu kötü haber özellikle de erkek oyun tutkunlarını ilgilendiriyor...
Andrology bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre eğlence amacıya uzun süre bilgisayar kullanımı ile erektil disfonksiyon gelişme riski arasında güçlü bir bağ var.
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Bilim, uzun süre eğlence amaçlı bilgisayar kullanımının sertleşme sorununa yol açabileceğini söylüyor.
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Yeni araştırma bilgisayar başında geçirilen her 1,2 saatin, erkeklerde sertleşme sorunu yaşama olasılığını 3,57 kat artırdığını ortaya koydu.
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Çin’deki bilim insanları, araştırmalarının bir parçası olarak TV izlemek, araba kullanmak ve bilgisayar oyunu oynamak gibi boş zaman aktiviteleri gerçekleştiren 220 binden fazla erkeği analiz etti.
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