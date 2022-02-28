Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Bu besinler ömrü 95 yaşına kadar uzatıyor!

ÇAYIN İÇİNDE GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN VARDIR

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum” dedi.