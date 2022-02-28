Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Bu besinler ömrü 95 yaşına kadar uzatıyor!
Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamada bazı besinlerin ömrü 95 yaşına kadar uzatabileceğini söyledi. İşte o besinler...
Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek hem psikolojik hem de fiziksel olarak birçok hastalığı önlüyor. Yaşam kalitesini arttırıyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay beslenmenin sağlık için önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre doğru beslenerek yaşamınızı uzatabilirsiniz.
“KIZARTMA KANSEROJENDİR, TEHLİKELİDİR”
Söyleşi programının ardından DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Karatay; “Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.
KÖY TEREYAĞINI SABAH AKŞAM TÜKETEBİLİRSİNİZ
Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.
ÇAYIN İÇİNDE GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN VARDIR
Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum” dedi.