Prof. Dr. Canan Karatay uzun ve sağlıklı yaşam reçetesini açıkladı
Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay 95 yaşına kadar sağlıklı yaşamanın formülünün besinlerde saklı olduğunu belirterek "Bunu yerseniz 95 yaşına kadar yaşarsınız" dediği listeyi paylaştı.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir söyleşiye katıldı. Söyleşi programının ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.
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Karatay, "Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar." ifadelerine yer verirken sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını da açıkladı.
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Vatandaşlara bol bol çay içmeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, "Bunun yanında çay da çok önemli.
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Karatay; "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir" dedi.
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