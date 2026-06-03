Sağlık Bakanlığı'ndan plaj sezonu öncesi sevindiren rapor: Yüzde 90'ı sınıfı geçti!
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz, Türkiye genelindeki yüzme alanlarında 15 günde bir yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçlarını açıkladı. Türkiye’deki plajların yüzde 90’ından fazlasının "mükemmel" veya "iyi" durumda olduğunu belirten Öz, kalitesi üst üste 5 yıl boyunca "zayıf" çıkan sahillerin tamamen yüzmeye kapatılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Türkiye genelindeki deniz ve göl sahillerinde yürütülen su kalitesi analiz sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de sahili bulunan 35 ilde 2 haftada bir düzenli numune alındığını belirten Doç. Dr. Öz, standartları karşılamayan ve üst üste 5 yıl boyunca "zayıf" notu alan plajların halk sağlığı gerekçesiyle yüzmeye kapatılacağını duyurdu.
Doç. Dr. Öz, Türkiye'de denizlere veya göle sahili bulunan 35 ili yüzme sezonu boyunca 2 haftada bir il sağlık müdürlükleri vasıtasıyla denetlediklerini, her yıl 1500 alandan 17 binin üzerinde numune aldıklarını kaydetti. Doç. Dr. Öz, "Aldığımız numuneleri, Halk Sağlığı Laboratuvarlarımız aracılığı ile analiz ediyoruz. Sularımız, içerdiği muhteviyata göre 'mükemmel', 'iyi', 'yeterli' ve 'zayıf' olarak sınıflandırılıyor" dedi.
'SINIFLANDIRMA TEK NUMUNEYE DAYANMIYOR'
Doç. Dr. Öz, insan ve hayvan kaynaklı kirlenmeyi gösteren 'E. coli' (Escherichia coli)' ve 'Bağırsak Enterokokları' şeklinde iki önemli mikrobiyota baktıklarını, bunların ayrıca kanalizasyon sızıntısını da gösterebilen parametreler olduğunu söyledi. 'E. coli (Escherichia coli)' ve 'Bağırsak Enterokokları' için bir eşik değerlerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Öz, "Bu değerler yükseldikçe su kalitesi düşüyor. Sınıflandırma tek bir numuneye değil, sezon boyunca alınan tüm numunelerin değerlendirmesine dayanıyor. Değerler tutarlı biçimde belirlediğimiz eşiklerin altında kalıyorsa alan 'Mükemmel' oluyor; tek bir değer bu nitelendirme için yeterli değil. Tekrarlayan şekilde 'mükemmel' olması gerekiyor. Tam tersine analiz ettiğiniz suyun içeriğinde 'E. coli' ve 'Bağırsak Enterokoku' eşik değerinin üzerindeyse 'zayıf' olarak nitelendiriliyor" diye konuştu.
'5 YIL ZAYIF OLURSA YÜZMEYE KAPATILIYOR'
Türkiye'de yüzme sularının oldukça temiz olduğunu aktaran Doç. Dr. Öz, "Büyük ekseriyetle yani yüzde 90'ın üzerinde sularımız 'mükemmel' ve 'iyi' sınıfında. Zayıf olan sularımız çok azınlıkta, yüzde 4 gibi bir oranımız var. Bir plajda sizin ölçtüğünüz suyun bir kez 'zayıf' olması aslında zayıf nitelendirilmesi için yeterli değil. Sürekli 'zayıf' olması gerekiyor veya sürekli 'mükemmel' olması gerekiyor. 5 yıl arka arkaya zayıf olarak nitelendiriliyorsa; İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından bu plajlar yüzmeye kapatılıyor. Bizim 'yuzme.saglik.gov.tr' diye bir internet sitemiz var. Bu internet sitemizde tüm yaptığımız analizleri vatandaşımızın 7 gün 24 saat görmesi mümkün. Aslında denetimlerimizi her an canlı olarak sisteme yansıtarak vatandaşımızın görmesini sağlıyoruz. 'Yuzme.saglik.gov.tr' sayfamızda birçok veriye, bilgiye ulaşmak mümkün. Yüzme alanının nerede olduğu, konumlandırıldığı yer, fotoğrafları, acil durum göstergeleri, cankurtaran olup olmadığı, en yakın sağlık tesisi, ayrıca bu plajın çakıl mı, kumlu mu olduğu, genişliği ve uzunluğu gibi birçok değer görülebiliyor. Burada örneğin duş var mı, tuvalet var mı, otopark mevcut mu, engellilere göre uygun mu, bu verilere de bu web sitemizden, ulaşabilmek mümkün" ifadelerini kullandı.