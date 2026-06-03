Sağlık Bakanlığı'ndan plaj sezonu öncesi sevindiren rapor: Yüzde 90'ı sınıfı geçti!

'5 YIL ZAYIF OLURSA YÜZMEYE KAPATILIYOR'

Türkiye'de yüzme sularının oldukça temiz olduğunu aktaran Doç. Dr. Öz, "Büyük ekseriyetle yani yüzde 90'ın üzerinde sularımız 'mükemmel' ve 'iyi' sınıfında. Zayıf olan sularımız çok azınlıkta, yüzde 4 gibi bir oranımız var. Bir plajda sizin ölçtüğünüz suyun bir kez 'zayıf' olması aslında zayıf nitelendirilmesi için yeterli değil. Sürekli 'zayıf' olması gerekiyor veya sürekli 'mükemmel' olması gerekiyor. 5 yıl arka arkaya zayıf olarak nitelendiriliyorsa; İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından bu plajlar yüzmeye kapatılıyor. Bizim 'yuzme.saglik.gov.tr' diye bir internet sitemiz var. Bu internet sitemizde tüm yaptığımız analizleri vatandaşımızın 7 gün 24 saat görmesi mümkün. Aslında denetimlerimizi her an canlı olarak sisteme yansıtarak vatandaşımızın görmesini sağlıyoruz. 'Yuzme.saglik.gov.tr' sayfamızda birçok veriye, bilgiye ulaşmak mümkün. Yüzme alanının nerede olduğu, konumlandırıldığı yer, fotoğrafları, acil durum göstergeleri, cankurtaran olup olmadığı, en yakın sağlık tesisi, ayrıca bu plajın çakıl mı, kumlu mu olduğu, genişliği ve uzunluğu gibi birçok değer görülebiliyor. Burada örneğin duş var mı, tuvalet var mı, otopark mevcut mu, engellilere göre uygun mu, bu verilere de bu web sitemizden, ulaşabilmek mümkün" ifadelerini kullandı.