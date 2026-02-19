Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan rehberi: Sahurda bunları yiyen daha geç acıkıyor!
Ramazan ayında sağlıklı kalmanın formülü açıklandı. Sağlık Bakanlığı, oruç tutanlar için sahur ve iftarda dikkat edilmesi gereken kritik hususları paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar için beslenme önerilerinde bulundu. Uzun süreli açlık döneminde bağışıklık sistemini korumak ve sindirim sağlığını desteklemek için hayati önem taşıyan önerilerde, sahurun asla atlanmaması gerektiği vurgulandı.
Sahuru atlamak 20 saatlik açlığa neden oluyor
Bakanlık, sahura kalkmamanın ya da sadece su içerek niyetlenmenin zararlarına dikkat çekti. Bu durumun normalde 17 saat olan açlık süresini 20 saate çıkardığını belirten yetkililer; kan şekerinin erken düşmemesi için sahurda şu besinleri önerdi:
Protein kaynakları: Süt, yoğurt, peynir, yumurta.
Lifli gıdalar: Kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı (tokluk hissini artırır).
Uzak durulması gerekenler: Aşırı yağlı, tuzlu yiyecekler ve hamur işleri.
İftarda porsiyonları küçültün
Orucu zeytin veya hurma gibi hafif besinlerle açmanın önemine değinilen açıklamada, mideyi bir anda yormamak adına büyük porsiyonlar yerine aralıklı ve küçük porsiyonlar tüketilmesi tavsiye edildi. Yemeklerin kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Su tüketimine dikkat
Sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sahura kadar olan sürede düzenli su tüketimi şart. Bakanlık, kişinin günlük su ihtiyacını hesaplayabileceği şu formülü paylaştı:
Günlük Su İhtiyacı = Vücut Ağırlığı (kg) × 35 ml
Örneğin; 70 kg ağırlığındaki bir bireyin günlük ortalama 2.450 ml su tüketmesi gerekiyor. Çay, kahve veya soda gibi içeceklerin suyun yerini tutmayacağı özellikle vurgulandı.