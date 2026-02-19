Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan rehberi: Sahurda bunları yiyen daha geç acıkıyor!

Su tüketimine dikkat

Sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sahura kadar olan sürede düzenli su tüketimi şart. Bakanlık, kişinin günlük su ihtiyacını hesaplayabileceği şu formülü paylaştı:

Günlük Su İhtiyacı = Vücut Ağırlığı (kg) × 35 ml

Örneğin; 70 kg ağırlığındaki bir bireyin günlük ortalama 2.450 ml su tüketmesi gerekiyor. Çay, kahve veya soda gibi içeceklerin suyun yerini tutmayacağı özellikle vurgulandı.