Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararlarını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in görevinden ayrılmasıyla boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına, yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.
Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
