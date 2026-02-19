2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti

Optimar Araştırma, 2026 Ocak ayına damga vuracak anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti’nin %35,2 ile liderliğini sürdürdüğü ankette, CHP %27,3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti’nin çift haneli rakamlara ulaştığı, kararsızların ise dengeleri değiştirebileceği araştırmanın tüm detayları ve parti parti oy oranları haberimizde.

Türkiye’de seçim takvimi henüz işlemese de anket şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Optimar Araştırma, 22-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2000 kişiyle yapılan telefon anketi (CATI) sonuçlarına göre, AK Parti ve CHP arasındaki yarışta fark 8 puan düzeyinde seyrediyor.

AK Parti zirvede, CHP takipte

Araştırmaya göre, AK Parti %35,2 oy oranıyla birinci parti olma özelliğini koruyor. Ana muhalefet partisi CHP ise %27,3 ile ikinci sırada yer alarak takibini sürdürüyor. İki büyük parti arasındaki makasın daralması, seçmen tercihlerinin dinamizmini koruduğunu gösteriyor.

DEM Parti çıkışta, MHP Sınırda

Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de DEM Parti'nin performansı oldu. %12,8 oy oranına ulaşan DEM Parti, üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. MHP %9,6 ile baraj sınırında yer alırken, İYİ Parti %7,6 ile dikkat çeken bir diğer parti oldu.

İşte Optimar’a göre partilerin güncel oy oranları:

AK Parti : yüzde 35,2

CHP : yüzde 27,3

DEM Parti : yüzde 12,8

MHP : yüzde 9,6

İYİ Parti : yüzde 7,6

Yeniden Refah| 3,0

Zafer Partisi : yüzde 2,6

Diğer : yüzde 1,2

Kararsızlar ve Ağırlıklandırma

Anket künyesinde, çalışmanın %95 güven düzeyinde ve %2,19 hata payıyla yapıldığı belirtildi. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre ağırlıklandırma yapılan ankette, seçmen tercihlerinin ekonomik gelişmeler ve bölgesel politikalarla şekillendiği görülüyor.