Sigara içenlere bir büyük ''müjde'' daha

Imperial Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden çalışma yazarı Dr Keir Philip, "Araştırmamız, sigara içmenin iyi bilinen fiziksel etkilerinin yanı sıra, psikolojik ve sosyal sağlık açısından da kötü sonuçları olduğunu gösteriyor" dedi. Philip, "Bazı insanlar sigara içmenin sosyal bir aktivite olduğunu düşünüyor, ancak çalışmamız bu fikri desteklemiyor; sigara içenler aslında zaman içinde sigara içmeyenlere göre sosyal açıdan daha izole ve yalnız hale geldi. Sigara içmek, sosyal izolasyon ve yalnızlıktan oluşan kısır bir döngünün varlığını ortaya koyuyor" dedi.