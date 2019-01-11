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  3. 11 Ocak 2019 12:31

Sinüzitten bir haftada kurtulmanın formülü

Karabaşotu, zeytin yaprağı ve kekikle hazırlanan çaylar bir haftada sinüzit şikayetlerini ortadan kaldırıyor. Lavanta çiçeği suyunun kokusu da sinüsleri rahatlatıyor.

Sinüzitten bir haftada kurtulmanın formülü

Kış aylarında birçok kişinin sorunu olan sinüzit; baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi pek çok şikayeti de beraberinde getiriyor.

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Sinüzitten bir haftada kurtulmanın formülü

Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların iltihaplanmasıyla sinüzitin oluştuğunu söyleyen uzmanlar hastalığı şöyle anlatıyor: “Yanak ağrısı, yüzde basınç hissi, öne eğilirken artan yüz veya baş ağrısı, ağız kokusu, öksürük gibi belirtiler gösterir.

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Sinüzitten bir haftada kurtulmanın formülü

Geniz akıntısını keser

Bazen ateş veya mide rahatsızlığı şikayetleri görülebilir. Kronik sinüzitte, belirtilerin süresi 3 aydan uzundur.

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Sinüzitten bir haftada kurtulmanın formülü

Koyu burun ve geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku alamama ve özellikle geceleri artan öksürük gibi problemler yaratır.”

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