Sinüzitten bir haftada kurtulmanın formülü
Karabaşotu, zeytin yaprağı ve kekikle hazırlanan çaylar bir haftada sinüzit şikayetlerini ortadan kaldırıyor. Lavanta çiçeği suyunun kokusu da sinüsleri rahatlatıyor.
Kış aylarında birçok kişinin sorunu olan sinüzit; baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi pek çok şikayeti de beraberinde getiriyor.
Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların iltihaplanmasıyla sinüzitin oluştuğunu söyleyen uzmanlar hastalığı şöyle anlatıyor: “Yanak ağrısı, yüzde basınç hissi, öne eğilirken artan yüz veya baş ağrısı, ağız kokusu, öksürük gibi belirtiler gösterir.
Geniz akıntısını keser
Bazen ateş veya mide rahatsızlığı şikayetleri görülebilir. Kronik sinüzitte, belirtilerin süresi 3 aydan uzundur.