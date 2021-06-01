Soğuk algınlığı mucizesi: Koronavirüsü yok ediyor
Bilim insanlarının araştırmasına göre, soğuk algınlığı geçiren kişilerde gelişen antikor koronavirüsü etkisiz hale getirebiliyor.
Bilim insanlarının araştırmasına göre, soğuk algınlığı geçiren kişilerde gelişen antikor, Covid-19'u etkisiz hale getirebilir.
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ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, insanlarda soğuk algınlığı geçirdikten sonra gelişen bir antikorun Covid-19'a neden olan virüsü etkisiz hale getirebileceği belirtildi.
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Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma için ekip, pandemi öncesi ve pandemi sırasında katılımcılardan alınan kan örneklerini inceledi.
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Soğuk algınlığı sırasında üretilen bağışıklık hücreleri...
Araştırmacılar, corona virüsü yenen kişilerden alınan kan örneklerinde, soğuk algınlığı sırasında üretilen, hastalıkları 'hatırlayan' ve tehdit geri dönerse tekrar harekete geçirilen yüksek düzeyde bağışıklık hücreleri tespit etti.
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